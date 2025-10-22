Calcio

SARONNO – Un appuntamento dedicato a chi vive il calcio dilettantistico, dai bambini agli allenatori, è in programma giovedì 23 ottobre alle 21 all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13. L’incontro, dal titolo “Il calcio (dilettantistico): bambini, genitori, allenatori & C.”, vedrà la partecipazione dello scrittore Wu Ming 4, che presenterà il suo nuovo libro “Il calcio del figlio”.

A moderare la serata sarà il giornalista indipendente e conduttore radiofonico di Radio Popolare Andrea Cegna, in un dialogo che promette di affrontare con sguardo critico e umano il mondo del calcio giovanile e il rapporto tra sport, educazione e società.

L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dalle associazioni Helianto e Il Tassello, con la partecipazione delle società sportive Asd Gs Robur e Amor Sportiva, e con il patrocinio e il supporto del Comune di Saronno.

(foto archivio)

22102025