Asst Sette Laghi, tre giornate per la prevenzione femminile: appuntamento anche a Tradate
23 Ottobre 2025
TRADATE – Asst Sette Laghi, in collaborazione con Ats Insubria, organizza nei consultori di Tradate, Gazzada e Malnate tre giornate dedicate allo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Durante queste giornate sarà possibile effettuare gratuitamente il pap-test e l’Hpv Dna test.
Le prestazioni saranno erogate su appuntamento dalle 16 alle 20 nei seguenti giorni:
- 30 ottobre: consultorio familiare di Tradate (Via Gradisca, 16)
- 6 novembre: consultorio familiare di Gazzada (Via Roma, 18)
- 20 novembre: consultorio familiare di Malnate (Piazza Libertà, 1).
L’iniziativa è rivolta alle donne appartenenti alla fascia di età prevista dal programma di screening regionale.
Modalità di prenotazione:
Per prenotare è necessario contattare il numero 333 3323168, attivo dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 15:30, fino ad esaurimento posti disponibili.
