iltra2

TRADATE – Asst Sette Laghi, in collaborazione con Ats Insubria, organizza nei consultori di Tradate, Gazzada e Malnate tre giornate dedicate allo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Durante queste giornate sarà possibile effettuare gratuitamente il pap-test e l’Hpv Dna test.

Le prestazioni saranno erogate su appuntamento dalle 16 alle 20 nei seguenti giorni:

30 ottobre: c onsultorio familiare di Tradate (Via Gradisca, 16)

onsultorio familiare di Tradate (Via Gradisca, 16) 6 novembre: consultorio familiare di Gazzada (Via Roma, 18)

consultorio familiare di Gazzada (Via Roma, 18) 20 novembre: consultorio familiare di Malnate (Piazza Libertà, 1).

L’iniziativa è rivolta alle donne appartenenti alla fascia di età prevista dal programma di screening regionale.

Modalità di prenotazione:

Per prenotare è necessario contattare il numero 333 3323168, attivo dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 15:30, fino ad esaurimento posti disponibili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09