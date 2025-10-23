Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Mercoledì di Coppa Italia intensa per le squadre lombarde, tra Eccellenza e Promozione, con tanti gol e sfide combattute fino all’ultimo minuto. Negli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, la Caronnese di Michele Ferri firma una rimonta travolgente e batte 4-1 il Seregno dopo essere andata in svantaggio. Successi netti anche per Solbiatese e Arconatese, entrambe vittoriose 2-0 in trasferta rispettivamente su Tribiano e Casteggio.

Nella Coppa Italia di Promozione, invece, continuano la corsa Universal Solaro e SC United di Cesate, che eliminano BaSe96 Seveso e Accademia Inveruno con due prove di carattere. Serata da ricordare anche per il Gavirate, che travolge 4-1 il Morazzone, mentre l’Olginatese si impone soltanto ai rigori contro la ColicoDerviese.

Coppa Italia di Eccellenza – Risultati e marcatori

Ciliverghe – Carpenedolo 0-2 Reti: 37′ pt e 41′ pt Faini

Caravaggio – Lemine Almenno 1-1 (3-4 d.c.r.)

Caronnese – Seregno 4-1 Reti: 29′ pt Valtorta (S), 40′ pt Ghibellini (C), 1′ st Colombo (C), 20′ st Malvestio (C), 27′ st Cannizzaro (C)

FBC Casteggio – Arconatese 0-2 Reti: 16′ st Tirapelle, 34′ st Paparella

Juvenes Pradalunghese – Pianico 1-0

Tribiano – Solbiatese 0-2 Reti: 22′ pt e 22′ st Martinez

Vis Nova Giussano – Baranzatese 0-2

Coppa Italia di Promozione – Risultati e marcatori

Olginatese – ColicoDerviese 0-0 (vince l’Olginatese ai rigori)

Afforese – Vighignolo 2-1

Ars Rovagnate – Cantù San Paolo 0-1 Reti: 24′ pt Drago (C); 31′ st rig. Sala (R), 42′ st Zorioni (R)

Rozzano – Locate 1-0

SC United – Accademia Inveruno 2-1

Sancolombano – Robbio Libertas 1-0

Universal Solaro – BaSe96 Seveso 2-1

Morazzone – Gavirate 1-4 Reti: 16′ pt El Matrague (G), 32′ pt Cigolini (G), 16′ st Fusani (M), 22′ st Spada (G), 45′ st Chiesa (G)

