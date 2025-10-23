Calcio

SOLARO – Prosegue nel segno di Universal Solaro e Sc United di Cesate la corsa in Coppa Italia di Promozione. Le due squadre centrano la qualificazione agli ottavi dopo due prove convincenti: i solaresi superano di misura il BaSe96 Seveso, mentre gli uomini di Cesate piegano l’Accademia Inveruno con una prestazione di carattere. A completare il quadro dei sedicesimi, una serata ricca di sorprese e reti, con il Gavirate che travolge 4-1 il Morazzone e l’Olginatese che passa soltanto ai rigori contro la ColicoDerviese.

Tutte le gare si sono svolte mercoledì sera.

Coppa Italia di Promozione – Risultati e marcatori

Olginatese – ColicoDerviese 0-0 (vince l’Olginatese ai rigori)

Afforese – Vighignolo 2-1

Ars Rovagnate – Cantù San Paolo 0-1 Reti: 24′ pt Drago (C); 31′ st rig. Sala (R), 42′ st Zorioni (R)

Rozzano – Locate 1-0

Sc United – Accademia Inveruno 2-1

Sancolombano – Robbio Libertas 1-0

Universal Solaro – BaSe96 Seveso 2-1

Morazzone – Gavirate 1-4 Reti: 16′ pt El Matrague (G), 32′ pt Cigolini (G), 16′ st Fusani (M), 22′ st Spada (G), 45′ st Chiesa (G)

(foto archivio)

23102025