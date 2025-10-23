Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – A Ceriano Laghetto la cittadinanza si potrà preparare all’arrivo della stagione fredda con la campagna antinfluenzale. I pazienti di Natalia Caimi di età superiore ai 60 anni sono invitati a partecipare alla giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale, organizzata per sabato 25 ottobre. Per garantire un flusso ordinato e ridurre i tempi di attesa, la somministrazione dei vaccini è stata suddivisa per iniziali del cognome.

Il programma della giornata di sabato 25 ottobre è il seguente:

Mattino:

Dalle 8:30 alle 10: Pazienti con cognomi che iniziano con A e B;

Dalle 10 alle 11: Pazienti con cognomi che iniziano con C e D;

Dalle 11 alle 12: Pazienti con cognomi che iniziano con E e F;

Dalle 12 alle 13: Pazienti con cognomi che iniziano con G, H, I, J, K e L.

Pomeriggio:

Dalle 14:30 alle 15:30: Pazienti con cognomi che iniziano con M e N;

Dalle 15:30 alle 16:30: Pazienti con cognomi che iniziano con O, P, Q e R;

Dalle 16:30 alle 18:00: Pazienti con cognomi che iniziano con S, T, U, V, W, X, Y e Z.

I vaccini saranno somministrati direttamente nello Studio Medico di Natalia Caimi, situato in via G. Mazzini 62 a Ceriano Laghetto. Si raccomanda ai pazienti di rispettare gli orari indicati per l’iniziale del proprio cognome al fine di assicurare la massima efficienza dell’organizzazione.