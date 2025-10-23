Sport

GERENZANO – Si è conclusa con un emozionante finale di stagione l’avventura di Valentino Sponga nel campionato italiano velocità, classe Moto 3. Il giovane talento del Team Poscorse ha centrato un traguardo di grande valore, chiudendo il campionato al secondo posto assoluto e conquistando il titolo di vicecampione italiano.

Il round finale, andato in scena nel leggendario circuito del Mugello, ha messo in mostra tutto il potenziale del pilota geranzese, capace di imporsi fin dalle prime sessioni del weekend: secondo tempo nelle prove libere e P2 anche in qualifica, confermando un livello competitivo altissimo.

Tuttavia, la prima gara del fine settimana ha riservato un colpo di scena amaro. Mentre si trovava in prima posizione, con un ritmo nettamente superiore agli avversari, una brutta caduta ha interrotto una performance che lasciava presagire la vittoria. Nonostante gli acciacchi e i postumi della caduta del sabato, il pilota è tornato in pista per gara 2, conquistando un importante terzo posto, fondamentale per chiudere il campionato al secondo posto assoluto nella classifica generale.

Ora Sponga guarda già al futuro: lo aspetta una pausa invernale fatta di allenamenti e preparazione.

