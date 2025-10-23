Città

SARONNO – Il centro cittadino si prepara a vivere un pomeriggio di musica, giochi e magia con l’arrivo di Halloween 2025 insieme al Coro Kalipè. L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, dalle 16,30 alle 18, tra i vicoli e le piazze del cuore di Saronno.

L’iniziativa, organizzata dal Coro Kalipè Aps con il patrocinio del Comune di Saronno e del Distretto del Commercio, animerà il pomeriggio con esibizioni itineranti e tante attività pensate per i più piccoli, tra cui truccabimbi e giochi a tema. Un modo originale e allegro per vivere l’atmosfera di Halloween in famiglia, con le voci del coro che si diffonderanno nelle vie del centro.

Il pubblico potrà incontrare i coristi in quattro diversi punti: vicolo Pozzetto 9, corso Italia angolo vicolo Santa Marta (galleria), galleria vicolo del Caldo (piazza Riconoscenza) e piazza Libertà.

Un evento che unisce musica, creatività e divertimento, trasformando il centro di Saronno in un percorso musicale e festoso per grandi e piccoli.

QUI IL RESTO DEL PROGRAMMA DI HALLOWEEN

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09