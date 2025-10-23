Città

SARONNO – Prevedibilmente tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 22 ottobre, spiccano l’annuncio dell’arrivo della Polfer in stazione a Saronno entro fine anno e il via libera della Regione per la realizzazione di una nuova rotonda sulla Saronno-Monza a Solaro. Attenzione anche per gli eventi di Halloween in villa Gianetti e per i progetti di rilancio del commercio cittadino.

Ferrovienord ha individuato gli spazi per il presidio della Polfer nella stazione di Saronno: l’operatività è prevista entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza.

La Regione Lombardia ha dato il via libera alla nuova rotonda tra corso Europa e via Roma a Solaro, snodo chiave sulla trafficata arteria Saronno-Monza.

Villa Gianetti si prepara ad accogliere Halloween con una caccia al tesoro a tema mostruoso per i bambini e visite guidate con il fantasma di Giuditta Pasta per gli adulti.

L’assessora De Cristofaro ha presentato le linee guida per il rilancio del commercio: ascolto, aggiornamento delle regole, risorse mirate e una nuova visione strategica.

Nella rubrica “2000 battute”, un ritratto parallelo dei fratelli Grassi: Giulio, ingegnere con un’anima poetica, e Giovan Battista, scienziato eclettico e appassionato di scienze naturali.

Alla scuola Rodari di Saronno si è svolta la tradizionale festa d’autunno, un momento di accoglienza e condivisione per i nuovi alunni e le loro famiglie.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09