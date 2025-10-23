Ieri su ilSaronno: Polfer in arrivo, ok alla rotonda e Halloween in villa
23 Ottobre 2025
SARONNO – Prevedibilmente tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 22 ottobre, spiccano l’annuncio dell’arrivo della Polfer in stazione a Saronno entro fine anno e il via libera della Regione per la realizzazione di una nuova rotonda sulla Saronno-Monza a Solaro. Attenzione anche per gli eventi di Halloween in villa Gianetti e per i progetti di rilancio del commercio cittadino.
Ferrovienord ha individuato gli spazi per il presidio della Polfer nella stazione di Saronno: l’operatività è prevista entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza.
Saronno, Pagani: “Polfer in arrivo: Ferrovienord ha individuato gli spazi. Saranno operativi entro la fine dell’anno”
La Regione Lombardia ha dato il via libera alla nuova rotonda tra corso Europa e via Roma a Solaro, snodo chiave sulla trafficata arteria Saronno-Monza.
Rotonda sulla Saronno-Monza in corso Europa a Solaro, arriva l’ok di Regione Lombardia
Villa Gianetti si prepara ad accogliere Halloween con una caccia al tesoro a tema mostruoso per i bambini e visite guidate con il fantasma di Giuditta Pasta per gli adulti.
Saronno scommette su Halloween in Villa: caccia al tesoro coi mostri per i piccoli, visite col fantasma di Giuditta Pasta per gli adulti
L’assessora De Cristofaro ha presentato le linee guida per il rilancio del commercio: ascolto, aggiornamento delle regole, risorse mirate e una nuova visione strategica.
Commercio, De Cristofaro: “All’opera per il rilancio partendo da ascolto, regole aggiornate, risorse e una nuova visione strategica”
Nella rubrica “2000 battute”, un ritratto parallelo dei fratelli Grassi: Giulio, ingegnere con un’anima poetica, e Giovan Battista, scienziato eclettico e appassionato di scienze naturali.
2000 battute le vite parallele dei fratelli Grassi: Giulio l’ingegnere e GB lo scienziato
Alla scuola Rodari di Saronno si è svolta la tradizionale festa d’autunno, un momento di accoglienza e condivisione per i nuovi alunni e le loro famiglie.
Saronno, alla scuola Rodari la tradizionale Festa d’autunno accoglie i nuovi alunni
