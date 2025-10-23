Cronaca

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Un’uscita nei boschi per cercare funghi si è trasformata in una denuncia sullo stato di degrado e sul ritorno dello spaccio nella zona tra la periferia saronnese e le Groane. A segnalare la situazione è stato Dante Cattaneo, ex sindaco di Ceriano Laghetto e attuale consigliere comunale, che ha pubblicato su TikTok un video dopo la scoperta fatta insieme ad alcuni amici lo scorso fine settimana.

Addentrandosi nella macchia boschiva, il gruppo si è imbattuto in tre persone che si sono allontanate in fretta, lasciando sul posto un giaciglio con coperte, pentole e uno zaino pieno di vestiti, oltre a una rudimentale arma simile a una fionda. Nei dintorni sono stati trovati anche resti di droga, siringhe e una bottiglietta contenente tracce di crack. L’ex sindaco, da anni impegnato nelle campagne contro lo spaccio nei boschi, ha subito avvisato i carabinieri per un sopralluogo. “È bastato fare pochi passi nel bosco per trovare una piazza di spaccio – ha commentato Cattaneo – Dalla pista ciclopedonale non si vede nulla: si nascondono sempre meglio”.

Cattaneo ha espresso preoccupazione per quella che ritiene una recrudescenza del fenomeno, dopo anni di impegno per liberare la zona dai pusher: “Nel bosco, in questa stagione, dovrebbero esserci solo i funghi. Invece, insieme alle mazze di tamburo, abbiamo trovato le solite schifezze lasciate dagli spacciatori”.

(foto: Dante Cattaneo con la grossa fionda rinvenuta)

