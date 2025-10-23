Città

SARONNO – Con un messaggio carico di gratitudine e riflessione, l’assessora alle Politiche giovanili Lucy Sasso ha tracciato il bilancio dell’iniziativa Generazione Zero Workfest, ringraziando i protagonisti e rilanciando il valore civico del progetto.

“Grazie a tutti i ragazzi che hanno creduto in questo festival e l’hanno reso realtà. Grazie a Città futura per aver sostenuto il progetto, a chi ha partecipato, alle associazioni che sono state una parte fondamentale dell’iniziativa e a tutti gli ospiti che sono intervenuti.”

Con queste parole l’assessora ha aperto il suo intervento conclusivo, sottolineando come il festival abbia rappresentato un momento di confronto e crescita collettiva.

“Ci hanno chiesto: ‘Ma chi ve lo fa fare di organizzare un evento senza fine di lucro, dove si parla di legalità, integrazione, Palestina… in una cittadina di provincia?’ E la verità è che è proprio così che si cambia rotta. Dando nuove prospettive alla gente, immaginare un futuro diverso, sognarlo quel futuro, e muoversi contro le storture di questo mondo.”

Un passaggio che ha sintetizzato lo spirito dell’iniziativa, nata per dare spazio alle nuove generazioni e ai temi spesso lasciati ai margini del dibattito pubblico.

“Un ringraziamento speciale va a Paolo Romano e Benedetta Scuderi. In un tempo in cui è più semplice voltarsi dall’altra parte, voi avete scelto di esserci. Avete messo i vostri corpi al servizio di ciò che le istituzioni avrebbero dovuto garantire: la difesa della vita e dei diritti delle persone.

In quella scelta risiede la vera misura della responsabilità civile, quella che ci fa sperare, ancora, in un mondo che non resta in silenzio di fronte alle ingiustizie.”

Con queste parole, Sasso ha chiuso il suo intervento, ribadendo il significato più profondo del festival: un impegno concreto per una comunità più consapevole, solidale e capace di guardare al futuro con coraggio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09