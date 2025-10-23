Città

SARONNO – “È ormai realtà il potenziamento della polizia ferroviaria a Saronno, un presidio di sicurezza fortemente voluto e seguito passo dopo passo grazie all’impegno del Governo, del deputato leghista Stefano Candiani e della Lega di Saronno, in stretta collaborazione con Ferrovienord e il suo presidente Andrea Gibelli”

Inizia così la nota della Lega che commenta l’arrivo della Polfer in città.

“Il deputato Stefano Candiani ha sentito il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha confermato la piena volontà del Ministero di procedere con il potenziamento del presidio una volta messi a disposizione gli spazi da parte delle ferrovie, come era stato auspicato fin dall’inizio – continua la nota – Grazie alla disponibilità e all’impegno di Ferrovienord, che ha individuato gli ambienti idonei per la stazione ferroviaria di Saronno, sarà ora possibile attivare concretamente il nuovo presidio di Polizia Ferroviaria entro la fine dell’anno”.

E continua: “Un risultato importante per la sicurezza dei pendolari, dei cittadini e di tutto il territorio saronnese, che conferma come la collaborazione istituzionale tra Governo, Lega e Ferrovienord porti risultati concreti e tangibili”.

Il segretario Angelo Veronesi della Lega di Saronno esprime soddisfazione per questo traguardo:: “Il potenziamento della Polfer rappresenta una risposta attesa e un segnale di attenzione verso un nodo ferroviario strategico e frequentato da migliaia di persone ogni giorno. Nel 2018 grazie al senatore Luigi Peruzzotti eravamo riusciti a far arrivare la Polizia Ferrovia a Saronno. Oggi grazie al deputato Stefano Candiani riusciamo a completare questo servizio per la città. Ora si aspetta che anche l’amministrazione Pagani faccia la propria parte sguinzagliando la Polizia Locale a fare controlli sul territorio dove serve anzichè impegnarla a dare le multe agli automobilisti. Fa ridere vedere la polizia locale in stazione dare le multe agli automobilisti mentre dietro di loro avviene lo spaccio”.

