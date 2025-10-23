Città

SARONNO – “È ufficiale: entro la fine dell’anno la stazione di Saronno avrà un presidio fisso della Polizia Ferroviaria. La notizia, attesa da tempo, è arrivata durante la riunione tecnica convocata dal prefetto Pasquariello, che ha confermato l’attivazione del nuovo servizio di sicurezza. La stazione di Saronno è uno degli snodi ferroviari più importanti della Lombardia, punto di passaggio quotidiano per migliaia di pendolari. La presenza di un presidio Polfer rappresenta un passo decisivo per garantire maggiore sicurezza a viaggiatori, cittadini e personale ferroviario, spesso vittime di aggressioni o furti”

Inizia così la nota del Pd Saronno che rilancia e commenta le parole della sindaca Ilaria Pagani in merito all’atteso arrivo del presidio fisso nello scalo di piazza Cadorna.

“Un risultato importante per tutta la città – sottolineano dal Partito Democratico – reso possibile grazie al lavoro di squadra tra istituzioni. Il ringraziamento va al prefetto Pasquariello, che si è attivato fin da subito e al ministro dell’Interno, che ha disposto l’apertura del presidio. «La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini – ricordano – e non ha colore politico».

Chiarezza sulle polemiche

Non sono mancate, tuttavia, le reazioni polemiche. In particolare, un intervento del consigliere Lorenzo Azzi ha accusato la maggioranza e la sindaca Ilaria Pagani di aver ostacolato l’arrivo della Polfer.

Accuse respinte con decisione dal capogruppo consiliare del Pd, che replica: “Nessuno ha mai sostenuto che la Polfer non sarebbe arrivata. Anzi, la richiesta di istituire un presidio fisso è stata inoltrata due anni fa e ribadita più volte dall’amministrazione precedente e attuale”.

Il Pd precisa inoltre che gli spazi destinati alla Polfer ricadono in area ferroviaria, di proprietà di Ferrovienord, e non del Comune di Saronno: “È quindi naturale che sia stata Ferrovienord, una volta ricevuto il via libera dal Ministero, a individuare i locali più idonei”. L’ex edicola sul primo binario, ricordano, è già da tempo utilizzata come punto d’appoggio temporaneo per gli agenti impegnati in servizio.

“Parlare di boicottaggio è grottesco – aggiunge il capogruppo Simone Galli –. La maggioranza non ha certo bisogno di ricevere lezioni operative da Forza Italia su un tema che segue con costanza fin dall’inizio del mandato”.

Un passo avanti per la città

“L’arrivo della Polfer è solo il primo tassello di un più ampio progetto per una Saronno più sicura, viva e partecipata” conclude Galli. Un risultato che segna una svolta concreta nella gestione della sicurezza urbana e che restituisce fiducia ai cittadini in un presidio tanto atteso quanto necessario.

