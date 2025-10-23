Cronaca

SARONNO – Quattro incidenti con feriti ieri sulle strade del Saronnese e dell’area limitrofa, dove si sono registrati diversi episodi che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori di Areu.

Il primo si è verificato alle 16.30 a Caronno Pertusella, in via Chiesa Damiano, dove due auto si sono scontrate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno insieme alla polizia locale. Una persona è stata assistita sul posto in codice giallo, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 20.50, un altro incidente ha coinvolto due automobili in viale Risorgimento a Gerenzano. Due uomini di 18 e 46 anni sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati in ospedale da tre equipaggi: Sos Appiano, Croce Azzurra di Cadorago e automedica. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco.

Poco prima di mezzogiorno, a Mozzate, si era invece verificato un investimento di ciclista in via Libertà. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

La giornata si è chiusa con un investimento di pedone a Tradate, lungo la strada provinciale 233, avvenuto alle 21.50. La persona coinvolta, una ragazza di 20 anni, è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all’ospedale di Varese con l’intervento congiunto di Sos Mozzate e automedica.

