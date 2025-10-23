Città

SARONNO – Il Comune di Saronno, insieme a una rete di partner territoriali, si è aggiudicato il finanziamento regionale del bando “Giovani Smart – Terza edizione” con il progetto Il progetto presentato, dal titolo “Giovani al Be Net – Fare rete per fare spazio”, sarà finanziato dalla Regione Lombardia con 50.000 euro e avrà come capofila la Cooperativa lotta contro l’emarginazione. Partecipano al partneriato, oltre al Comune di Saronno, anche Fondazione Daimon, Koinè Cooperativa Sociale Onlus, l’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e Street Art Academy.

Obiettivo del progetto è consolidare nei prossimi due anni lo Spazio Giovani Be Net 2 di via Benetti come luogo di libera espressione delle energie della città, riferimento per la creatività, la partecipazione e l’inclusione dei giovani saronnesi.

Il progetto “Giovani al Be Net”, che nasce dall’ascolto dei bisogni dei ragazzi, punta sulla rete tra enti, scuole e associazioni per costruire una comunità più coesa, attiva e solidale. Saranno previsti laboratori artistici, musicali, tecnologici e artigianali, percorsi di peer education su ambiente, legalità e relazioni sane, e iniziative di volontariato e cittadinanza attiva. I giovani saranno protagonisti e co- gestori delle attività: il gruppo informale già attivo nello spazio sarà accompagnato nella costituzione di una nuova associazione giovanile.

Cinque le linee di azione principali previste:

1. Be Net Young Team – percorso di accompagnamento dei giovani verso la possibile costituzione di un’associazione;

2. Cultura in Circolo – ludoteca, circolo di lettura e cineforum gestiti dai giovani;

3. Coltivare Talenti – laboratori di arte, rap, serigrafia, scrittura e podcast;

4. Tra Pari – percorsi di per education in collaborazione con le scuole su ambiente, legalità e relazioni sane;

5. Volontari si diventa – iniziative per promuovere il volontariato locale e un “Festival della Partecipazione”.

“Siamo davvero entusiasti di aver vinto il bando ‘Giovani Smart’ con il progetto ‘Giovani al Be Net – Fare rete per fare spazio” dichiara Lucy Sasso, assessora con delega alle Politiche Giovanili. Questo risultato segna una grande opportunità per i nostri giovani, offrendo loro nuovi strumenti e occasioni per crescere insieme. Si tratta di un riconoscimento importante per la città di Saronno e per il lavoro di rete che stiamo costruendo insieme alle realtà educative e sociali del territorio. Un investimento concreto per offrire alle giovani nuove opportunità di crescita e di protagonismo. Come amministrazione, non abbiamo perso tempo: già ad agosto ci siamo messi all’opera per dare vita a questa iniziativa. Il nostro obiettivo è rendere lo Spazio Giovani Be Net 2 un punto di riferimento per la creatività, l’inclusione e la partecipazione, liberando energie e creando un ambiente in cui i giovani possano sentirsi protagonisti e parte integrante della comunità. Con questo finanziamento, riusciremo a offrire loro laboratori, percorsi educativi e iniziative di cittadinanza attiva. Desidero, infine, ringraziare gli operatori del Comune e le associazioni che hanno contribuito con impegno e passione alla realizzazione di questo progetto, dimostrando una grande collaborazione per il bene dei nostri giovani e della comunità.”

Il progetto prevedrà inoltre una collaborazione stabile con gli sportelli educativi, le scuole superiori e il servizio Informagiovani, al fine di creare sinergie efficaci e durature per favorire il benessere dei giovani e intercettare e contrastare fenomeni di disagio.

