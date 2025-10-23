Città

SARONNO – La sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2, ospiterà un appuntamento di grande interesse nell’ambito del ventesimo Saronno Fotofestival. Sabato 25 ottobre, dalle 17 alle 19, si terrà la conferenza dal titolo “Oltre la realtà, il visibile nella fotografia contemporanea” con relatore Stefano Natrella.

L’incontro si concentrerà sulla profonda trasformazione che la fotografia sta vivendo. “Nella nostra epoca – si legge nella presentazione – assistiamo sempre più alla nascita di immagini che, pur apparendo fotografiche, non derivano da un contatto diretto con la realtà, ma da algoritmi capaci di ricomporre e reinterpretare immense memorie di dati visivi.”

La fotografia, un tempo considerata garanzia di verità, assume oggi la forma di un “rebus”: non più documento stabile, ma una superficie enigmatica che necessita di interpretazione. Questo mutamento solleva interrogativi cruciali che saranno al centro del dibattito: “che valore storico conserva la fotografia se perde il legame con il reale? Quali conseguenze sociali comporta la perdita di fiducia nelle immagini? E, soprattutto, quali nuove possibilità artistiche si aprono?”. Interrogarsi su questi aspetti, conclude la nota, “significa ridefinire il rapporto fra immagine e realtà”.

L’evento è organizzato dal gruppo fotografico Aga Saronno e si inserisce nel programma del Fotofestival in corso dal 11 al 26 ottobre, con il patrocinio del Comune di Saronno.

