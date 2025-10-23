Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoled’ 22 ottobre, tra corso Italia e piazza Libertà, dove un 27enne straniero già noto alle forze dell’ordine è stato protagonista di un acceso diverbio all’interno di un negozio del centro.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato riconosciuto da un addetto alla sicurezza come la stessa persona sospettata di alcuni furti avvenuti nei giorni scorsi. Alla richiesta di chiarimenti la situazione è rapidamente degenerata, dando vita a una lite durante la quale è stata danneggiata una vetrata del punto vendita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e una pattuglia della polizia locale, che hanno riportato la calma e identificato il giovane. Presente anche un equipaggio della Croce azzurra di Caronno Pertusella, ma non si è reso necessario alcun trasporto in pronto soccorso.

Alla fine, dopo il confronto, il 27enne ha pagato la merce che aveva con sè. Le forze dell’ordine stanno ora valutando eventuali provvedimenti in relazione all’accaduto.

(per le foto ringraziamo il nostro lettore Fabio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09