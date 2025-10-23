Città

SARONNO – I recenti episodi di cronaca ci insegnano che a livello educativo da soli non si vince la sfida: occorre fare rete. Per questo Radiorizzonti InBlu, gli Oratori della città di Saronno, le 6 parrocchie della comunità pastorale “Crocifisso Risorto”, il collegio arcivescovile Castelli, l’istituto Orsoline di San Carlo, l’istituto San Agnese, la fondazione Daimon, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saronno organizzano, con il sostegno delle associazioni Genitori della scuole Ignoto Militi, Rodari, Collodi, Legnani, per il quarto anno il ciclo di incontri itineranti per genitori, insegnanti ed educatori “Si può fare 4! Educare tra sfide e opportunità”.

Dopo gli importanti interventi degli anni precedenti su bullismo e cyberbullismo con l’aiuto della polizia postale e di psicologi, sul tema della vita affettiva dei ragazzi e sull’uso dei cellulari, quest’anno diversi relatori si alterneranno per dialogare e affrontare insieme le sfide educative dei nostri giorni, a partire dall’uso della Ai. Il primo incontro sarà lunedì 27 ottobre alle 21 nel salone dell’oratorio di via Legnani. Tema: “Tra generativa e degenerativa: quale intelligenza (artificiale)?” con don Giovanni Fasoli.

Il secondo incontro si terrà Mercoledì 19 novembre alle 21 al salone dell’Arcivescovile di Saronno sul tema “La sicurezza nei luoghi educativi: una questione di revenzione, controllo, collaborazione”. Interverrà il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, che dialogherà con Matteo Fabris (psicologo, assessore alle politiche sociali), Raffaele Monteleone (rugby Saronno) e don Riccardo Bottan (pastorale giovanile parrocchie di Saronno).

Il terzo incontro sarà giovedì 4 dicembre alle 21 alla Prepositurale dei santi Pietro e Paolo in piazza Libertà a Saronno con don Luigi Merola. L’incontro avrà per titolo: “Non fatevi rubare il futuro: genitori e giovani per la legalità”. Infine venerdì 5 dicembre alle 10.30 al teatro Giuditta Pasta di Saronno 600 alunni del collegio Castelli, Orsoline, Santa Agnese, Legnani, ipsia Parma, fondazione Daimon, incontreranno la forte testimonianza di don Luigi Merola.

Don Giovanni Fasoli. Sacerdote dell’opera Famiglia di Nazareth per adolescenti e giovani, bachelor in filosofia e teologia, counsellor, psicologo clinico ed educatore sociale, psicoterapeuta analitico-transazionale ad orientamento socio-cognitivo, expert teacher in didattica innovativa e inclusiva; docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, pedagogia della realtà virtuale, cyber-psicologia e new-media communication presso Iusve e di tecnologie immersive per l’educazione e la formazione e di psicologia e psicopatologia digitale presso Iusto.

Don Luigi Merola. Sacerdote della diocesi di Napoli, giornalista dal 2008, è assistente sociale specialista, referente nazionale della legalità, criminologo e insegnante di religione cattolica. Il suo impegno contro la criminalità organizzata nasce nel quartiere Forcella quando, parroco di S. Giorgio Maggiore, fa smantellare tutte le telecamere installate dai clan consegnando al questore una videocassetta per documentare lo spaccio di droga. Nello stesso anno viene intercettata la frase di un camorrista: “Lo ammazzerò sull’altare”. Tale frase segna l’inizio della vita blindata; nel 2004 i gli viene assegnata la scorta dell’arma dei carabinieri. Il 24 giugno del 2007 celebra la sua ultima messa a Forcella e lascia il quartiere per motivi di sicurezza. Il suo periodo di permanenza a Forcella è stato segnato dal tragico evento dell’uccisione, avvenuta il 27 marzo 2004, di una ragazza di 14 anni, Annalisa Durante, trovatasi per caso a passare nel luogo dove era in atto un agguato camorristico. Don Merola nell’omelia del funerale ha attaccato duramente la camorra. Il 14 dicembre 2007 nasce la fondazione «’A voce d’e Creature», nel quartiere Arenaccia, in via della Piazzolla con lo scopo sociale di recuperare i minori a rischio attraverso laboratori ludico-creativi. Nello stesso 2007 riceve la nomina di dirigente dell’Ufficio III della Direzione per lo studente presso il Miur e referente nazionale della Legalità. Inoltre con i ministri successivi collabora in progetti di “cittadinanza e costituzione”. È consulente a titolo gratuito della commissione Antimafia dal 2010 ad oggi.

Salvatore Pasquariello. È laureato in giurisprudenza nel 1986 all’università Federico II di Napoli. Nel 1990 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; è iscritto all’albo dei docenti della scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno. Il prefetto Pasquariello durante il suo percorso professionale si è occupato di molteplici questioni sin dal 1989 quando ha lavorato presso la commissione di coordinamento della Valle d’Aosta. Inoltre per diversi anni ha prestato servizio presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola ricoprendo la funzione di capo di gabinetto nonché dirigente di varie aree sino a diventare viceprefetto vicario. Dal 25 novembre 2019 e fino al 6 marzo 2022 è stato Prefetto di Sondrio. Dal 7 marzo 2022 è Prefetto della provincia di Varese. Da ottobre 2011 a novembre 2019 ha prestato servizio presso la Prefettura di Brescia come Reggente in sede vacante, viceprefetto vicario e dirigente di svariate aree e servizi.

Matteo Fabris. Psicologo e assegnista di ricerca presso il dipartimento di psicologia dell’università degli Studi di Torino. Tra i suoi campi di interesse vi sono temi relativi alla psicologia dello sviluppo, i comportamenti aggressivi e le esperienze evolutive avverse, in particolare bullismo e abuso e maltrattamento infantile

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09