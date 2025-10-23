Città

SARONNO – Con “Cuore”, il teatro Giuditta Pasta apre la stagione delle famiglie con un messaggio semplice e potente: la curiosità è il primo passo del coraggio, e il coraggio è ciò che fa battere il nostro cuore. Un viaggio tra emozioni, fantasia e poesia per grandi e piccoli spettatori. Lo spettacolo, di produzione di Momom, si terrà domenca 26 ottobre alle 16 al teatro Pasta.

“Cuore”, quando il coraggio incontra la curiosità, nasce la magia

Uno spettacolo per bambine e bambini (dai 4 anni in su) e per chi, insieme a loro, ama ancora stupirsi. Lo spettacolo, ad opera di e con Claudio Milani, con scenografie Elisabetta Viganò, Armando Milani. Le musiche originali composte da Andrea Bernasconi, Emanuele Lo Porto, Debora Chiantella, con la collaborazione della progettazione elettronica Marco Trapanese, Andrea Bernasconi, Claudio Milani, luci di Fulvio Melli e fotografie di scena di Paolo Luppino.

Una fiaba che nasce dal cuore

Con “Cuore“, il teatro Giuditta Pasta inaugura la nuova stagione dedicata al pubblico delle famiglie, invitando grandi e piccoli a un’esperienza poetica che intreccia teatro, musica, immagini e tecnologia.

Nina vive con i grandi in una casa ai margini del bosco. Un bosco in cui non si può entrare, perché là dentro abitano la Fata dai Cento Occhi e l’Orco. Ma la curiosità, si sa, è più forte della paura: e così Nina, un po’ per gioco, un po’ per distrazione e un po’ perché ne ha voglia, varca più volte la soglia del bosco.

Ogni volta, il bosco si anima, cambia, si trasforma. E alla fine sarà proprio il cuore di Nina a liberare i colori e riportare la vita in un mondo grigio, restituendo armonia e meraviglia.

Emozioni da scoprire, emozioni da governare

“Cuore” è uno spettacolo che parla di emozioni e del loro “governo”: a volte dentro di noi serve l’ordine, altre volte la libertà, a volte persino un po’ di caos. Nel bosco vivono la Fata, che con i suoi cento occhi tutto vede, e l’Orco, che tutto sente con la pancia. Tra loro si muove Nina, piccola e coraggiosa, capace di riportare armonia e colore in un mondo spento.

Grazie all’uso di luci, suoni e marchingegni teatrali – invenzioni meccaniche ed elettroniche create appositamente per la scena – Claudio Milani costruisce un’esperienza immersiva che cattura lo sguardo e accende l’immaginazione.

La poetica di Claudio Milani: tecnologia e meraviglia

“I marchingegni mi sono sempre piaciuti, soprattutto quelli piccoli, come gli orologi a cucù. Anche i computer sono marchingegni che mi piacciono. Un aggeggio che fa una cosa bella e utile mi meraviglia.”

Così racconta Claudio Milani, attore, narratore e artigiano della scena, che da anni porta avanti un teatro capace di fondere tecnologia e poesia.

Figlio di un costruttore di marchingegni, Milani ha unito le sue passioni per l’elettronica, l’educazione e il teatro, creando spettacoli che parlano ai bambini con la delicatezza della fiaba e la profondità dell’emozione.

“Mi piacciono le fiabe perché sono marchingegni che costruiscono umanità. Qualche anno fa le mie passioni si sono messe insieme, e ho iniziato a costruire racconti di parole e oggetti. Continuo ancora oggi.”

Perché vedere “Cuore”

Per i bambini: una fiaba luminosa dove scoprire che anche la paura può trasformarsi in forza.

Per i genitori: un invito a guardare il mondo con gli occhi curiosi di chi non smette di imparare.

Per tutti: un racconto che unisce teatro, musica e tecnologia, trasformando le emozioni in un gioco di luce, voce e immaginazione.

Biglietti e info: www.teatrogiudittapasta.it

