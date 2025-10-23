Comasco

TURATE – Prosegue l’iter per la riqualificazione del centro sportivo di Santa Maria, chiuso da tempo, al centro di un progetto ambizioso presentato dal Comune nell’ambito del bando “Impianti Sportivi 2025” di Regione Lombardia.

Il piano, frutto di un partenariato pubblico-privato (Project Financing), prevede un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, grazie al contributo di risorse comunali, regionali e private. L’obiettivo è restituire alla comunità turatese un impianto moderno e funzionale, valorizzando una struttura che da anni attende un intervento di rilancio.

Regione Lombardia ha comunicato un aggiornamento dei tempi di valutazione delle domande a causa dell’elevato numero di progetti presentati: 475 candidature per oltre 180 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di soli 30 milioni. Per questo motivo, l’ente ha deciso di suddividere l’istruttoria in due fasi: priorità ai progetti di minore entità economica (Linea L1), mentre quelli più complessi e strutturati, come quello di Turate (Linea L2), saranno esaminati nella seconda fase, con esito previsto entro marzo 2026. L’amministrazione comunale precisa che le valutazioni e l’assegnazione dei fondi competono esclusivamente a Regione Lombardia. I Comuni non possono influire sulle decisioni ma solo collaborare fornendo tempestivamente la documentazione richiesta.

“Siamo pienamente consapevoli dell’importanza che il centro sportivo di Santa Maria ha per la nostra comunità – spiegano dal Municipio – Continuiamo a seguire con responsabilità tutte le procedure necessarie e informeremo i cittadini su ogni sviluppo”. L’obiettivo resta quello di riaprire e rinnovare un punto di riferimento storico per lo sport turatese, in un percorso che richiede tempi tecnici e amministrativi ma che l’amministrazione conferma di voler portare avanti con determinazione.

