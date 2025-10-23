Saronnese

UBOLDO – Dal 2006, Lu-Ve Group con sede a Uboldo ha offerto un salvagente a 129 soci della cooperativa Sociale Alfa di Lomazzo. Le loro storie sono raccontate in un libro che verrà presentato giovedì 23 ottobre all’associazione Giosuè Carducci a Como, a Palazzo Carducci, Sala Biblioteca.

Non solo profitto. L’azienda è anche fatta di persone, che hanno un cuore. A Uboldo, vent’anni fa un medico del lavoro, Antonio Gervasio, fondatore della cooperativa sociale Alfa di Lomazzo che si occupa di reinserimento lavorativo di persone con disagio fisico, psichico e svantaggi sociali, ha fatto una proposta insolita a Iginio Liberali, fondatore e allora presidente di LU-VE Group, una realtà con 20 stabilimenti nel mondo e oltre 4000 collaboratori: offrire lavoro a qualche socio in difficoltà. Iginio Liberali ha detto di sì. E dal 2006 a oggi 129 soci della cooperativa Alfa (di cui 68 con forme di invalidità) hanno lavorato nello stabilimento Lu-Ve di Uboldo. Nove di questi lavoratori sono stati poi assunti stabilmente.

Alcune delle loro storie sono state raccontate nel libro di Antonio Gervasio “La fabbrica di scambiatori di calore umano”. Il titolo è azzeccato: Lu-Ve produce infatti scambiatori di calore (dispositivi usati nella refrigerazione e nel raffreddamento nei processi industriali, data center, ecc). Grazie alla scelta generosa di Iginio Liberali, queste persone hanno avuto l’opportunità di lavorare svolgendo attività di pulizia, giardinaggio, logistica e gestione ambientale, dando un contributo fattivo al funzionamento e alla qualità dell’ambiente aziendale. Attualmente 28 persone operano presso LU-VE a Uboldo. “Da noi arrivano gli ultimi degli ultimi. Malati psichiatrici e persone povere di relazioni sociali, di risorse economiche, culturali e intellettive e di prospettive per il futuro. In Lu-Ve hanno avuto l’opportunità di essere inseriti in un ambiente normale e di lavorare come tutti gli altri, di essere considerati come lavoratori e di ricevere uno stipendio”, commenta Antonio Gervasio.

Questa iniziativa è davvero unica e riflette la speciale comunanza di intenti nata fra l’azienda, la famiglia Liberali e la Cooperativa Sociale Alfa. “Il fattore umano e l’inclusività non sono concetti astratti, ma sono fatti di persone. Inserire disabili psichici in un’azienda metalmeccanica è un po’ anticonvenzionale. Eppure, il nostro progetto funziona benissimo da vent’anni”, osserva Fabio Liberali, chief identity & communication officer di Lu-ve Group.

Il libro “La fabbrica di scambiatori di calore umano” racconta il valore terapeutico del lavoro, la dignità che restituisce e il ruolo fondamentale delle aziende nel promuovere un modello concreto di inclusione. Verrà presentato presso l’associazione Giosuè Carducci in via Cavallotti 7 a Como giovedì 23 ottobre alle 18. All’incontro interverranno Antonio Gervasio, medico e fondatore della cooperativa sociale Alfa di Lomazzo; Fabio Liberali, chief identity & communication officer di Lu-Ve Group e Maria Tatsos, giornalista e curatrice del volume. Tutti i proventi del libro andranno alla Cooperativa Sociale Alfa.

