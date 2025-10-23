Saronnese

UBOLDO – Sta suscitando curiosità e commenti sui social la fotografia pubblicata da un utente su Facebook che ritrae una ventina di pappagalli verdi appollaiati su un cancello in via Morandi. L’immagine, scattata nei giorni scorsi, è accompagnata da una domanda che molti si sono posti: «In via Morandi ci sono una ventina di pappagalli verdi, da dove arriveranno?»

La risposta, in realtà, è semplice: da qualche tempo nella zona di Uboldo e nei comuni limitrofi si è ormai stabilita una vera e propria colonia di pappagalli, probabilmente discendenti di esemplari fuggiti dalla cattività, che nel tempo si sono adattati al clima e all’ambiente urbano.

Si tratta di pappagalli dal collare, specie di origine tropicale che si è diffusa in varie aree del nord Italia, in particolare tra Varese e Milano. Nel territorio uboldese questi uccelli si avvistano sempre più spesso nei parchi e sui fili dell’elettricità, e ormai si riproducono regolarmente, diventando di anno in anno più numerosi.

Un fenomeno insolito ma ormai familiare, che colpisce per i colori vivaci e i richiami inconfondibili, e che dimostra ancora una volta la sorprendente capacità della natura di adattarsi anche ai contesti più urbani.

(foto: un particolare dell’immagine comparsa sui social)

22102025