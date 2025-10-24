Cogliate

COGLIATE – Tutto pronto per la festa più spaventosa e attesa dell’anno. Giovedì 31 ottobre il centro cittadino si trasformerà in un grande villaggio delle streghe per accogliere la sesta edizione di Hallowest, l’evento di Halloween che negli anni è diventato un appuntamento imperdibile per famiglie e ragazzi di tutta la Brianza.

Dalle 18, il cuore di Cogliate si animerà con una lunga serata di musica, spettacoli e magia. Tra gli ingredienti della “pozione” di quest’anno non mancheranno lo street food con tante proposte golose, la musica travolgente di Dj Funky, lo spettacolo di illusionismo del mago Dudy, il suggestivo fire show firmato Luna Ridens e l’energia del Team Diamante con il suo flash mob danzante.

Per i più piccoli sono previsti truccabimbi, laboratori creativi e un set fotografico da paura, oltre all’amatissimo percorso mostruoso nel parco di via De Gasperi, da prenotare online sul sito www.hallowest.it. Non mancheranno poi gonfiabili, giostre e tante attrazioni firmate LunaPark Busnelli.

A chiudere la serata, la spettacolare parata di Halloween, con mostri, fantasmi e streghe pronti a invadere le vie del centro, che per l’occasione sarà interamente pedonale per garantire la sicurezza dei partecipanti.

La manifestazione, promossa dal Comune di Cogliate in collaborazione con le associazioni e i commercianti locali, nasce per creare un momento di festa e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un’atmosfera magica e coinvolgente.

L’appuntamento è fissato: Hallowest vi aspetta per vivere una notte indimenticabile tra musica, colori e divertimento da brividi!

guarda tutte le foto 15



Cogliate è la nuova patria di Halloween: maxi successo per l’evento con zucche, scheletri e mostri

