Città

SARONNO – L’arrivo della Polizia ferroviaria alla stazione di Saronno entro la fine dell’anno è accolto con favore, ma non basta a risolvere il problema sicurezza. È questo, in sintesi, il commento della consigliera comunale Novella Ciceroni, della Lista civica indipendente Obiettivo Saronno, in merito all’annuncio del nuovo presidio Polfer confermato dal prefetto di Varese.

“A parte il dover assistere al teatrino delle forze politiche locali che da una parte e dall’altra ambiscono a prendersene i meriti, l’arrivo della Polizia ferroviaria in stazione è un’ottima notizia – scrive Ciceroni –. Bene anche che si siano trovati spazi idonei ad ospitare la Polfer all’interno della stazione: sarei stupita del contrario, visti i 45 milioni di euro di investimento di FNM senza alcuna ricaduta, ad oggi, in termini di servizi e opere pubbliche per la città.”

La consigliera richiama però l’attenzione su un tema più ampio. “Come dicevamo già meno di quindici giorni fa, non possiamo fermarci qui: non è sufficiente. L’emergenza sicurezza è tale da richiedere un presidio costante, visibile, in tutta la città – sottolinea –: nelle vie e nelle piazze del centro, nei parchi, nelle zone residenziali e nelle aree commerciali.”

Secondo Ciceroni, il problema della sicurezza a Saronno richiede un approccio complessivo, che vada oltre il pur importante rafforzamento dei controlli ferroviari, per garantire presenza e tutela effettiva in ogni quartiere.

