Saronnese

CISLAGO – Lidia Laudani sarà a Cislago per presentare il suo romanzo, “Un’altra vita”, un’opera letteraria che diventa il punto di partenza per affrontare temi di grande e dolorosa attualità. L’incontro, che si terrà questa sera, venerdì 24 ottobre alle 21 nella biblioteca comunale di via Magenta 106, è stato pensato come una serata per dialogare apertamente su fenomeni sociali critici quali la violenza (sia essa fisica o psicologica e domestica), le relazioni tossiche, lo stalking e il fenomeno tristemente diffuso del revenge porn.

L’iniziativa, che si svolge con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Cislago, va oltre la semplice presentazione letteraria. L’obiettivo è quello di promuovere consapevolezza e fornire strumenti utili a riconoscere e contrastare queste dinamiche relazionali pericolose. La discussione sarà incentrata sulla forza straordinaria della protagonista del romanzo, che, nonostante tutto, sceglie la via della rinascita, offrendo un messaggio di speranza e resilienza. L’incontro è aperto alla cittadinanza, con una particolare attenzione ai giovani.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca di Cislago e l’associazione Rete Rosa, che gestisce il Centro Antiviolenza. In caso di necessità, il centro antiviolenza è disponibile al numero telefonico 02/21065826 ed è sempre attivo il numero anti violenza e stalking nazionale 1522.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09