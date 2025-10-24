Saronnese

CISLAGO – Il Partito Democratico di Cislago ha voluto ricordare con affetto e riconoscenza lo scomparso Romualdo Pacchioni, figura storica della politica locale e persona stimata per la sua gentilezza e il suo impegno civile.

“Sono passati solo pochi attimi dall’ultimo saluto al nostro amico e compagno Romualdo Pacchioni. Uomo dolce, gentile, intelligente e di spiccata ironia. Così ti ricordano i tuoi figli e nipoti, ed è così anche per noi amici che abbiamo avuto la fortuna di condividere con te un tratto del cammino. Sei stato un esempio per tanti di noi.”

Nel messaggio di cordoglio diffuso dal circolo dem si ripercorre la lunga esperienza politica di Pacchioni: “Il tuo impegno politico, sempre coerente e corretto con tutti, volto unicamente al bene del Paese che amavi e a cui hai dedicato tanti anni — dalle fila del Pci al più recente Pd, oltre al tuo contributo in Consiglio comunale — è stato un dono e un esempio di grande valore di cui faremo tesoro.”

Il ricordo tocca anche la sua passione per l’arte e la pittura: “Sei stato anche uomo d’arte: sapevi cogliere il bello e lo spirito profondo delle cose e, con i tuoi dipinti – o ‘rettangoli’, come amavi chiamarli – riuscivi a trasmetterlo agli altri. I tuoi occhi, spesso, dicevano più di ogni parola.”

Il messaggio si chiude con parole di grande affetto: “Ti porteremo sempre nel cuore. Il tuo sorriso gentile e intelligente sarà con noi, e speriamo che da dovunque tu sia, possa donarci ancora qualcuno dei tuoi preziosi consigli. Un abbraccio a Debora, Alessandro, Alessia, Diego, Gabriele, Daniela e Vincenzo e a tutte le persone a te care.”

Un saluto commosso, che testimonia quanto Romualdo Pacchioni abbia lasciato un segno profondo nella comunità cislaghese e in chi ha condiviso con lui un percorso di vita e di impegno.

