Cogliate

COGLIATE – “Una colata d’asfalto non è una riqualificazione!” E’ quanto affermano gli esponenti della lista civica Progetto in Comune in merito ai lavori che hanno riguardato la piazza Giovanni XXIII a Cogliate.

“Ci aspettavamo qualcosa di più, visto che se ne era parlato per mesi e che lo spazio, senza particolari vincoli e con l’eliminazione del pozzo da parte di Brianzacque, permetteva un risultato migliore. A volte basterebbe davvero poco per rendere più bello il nostro paese”. Secondo i consiglieri di minoranza, “piazza Giovanni XXIII è diventata parcheggio Giovanni XXIII: uno scempio. L’ennesima occasione persa, l’ennesima prova della superficialità dell’Amministrazione leghista e della mancanza di cura degli spazi pubblici.”.

“Avevano in testa soltanto l’obiettivo di recuperare qualche posto auto in più nel parcheggio e non hanno pensato a rendere più bello e vivibile quello spazio. Avrebbero potuto comunque lavorare per avere qualche posteggio in più, ma si sarebbe ottenuto lo stesso risultato con un’attenzione al verde pubblico e all’arredo urbano, che manca totalmente. Nessuna pianta, nessun cespuglio, nessuna fioriera, nessuna aiuola, nessuna rastrelliera per biciclette, nessun percorso ciclabile segnalato e protetto perché si sa, è bene muoversi soltanto in macchina e guai a incentivare la mobilità ciclabile.”

“Entro la fine dell’anno – ricordano i rappresentanti dell’opposizione – a pena di perdere il finanziamento erogato dalla Regione e salvo ulteriori proroghe, dovranno finire i lavori della piazza di Palazzo Rovelli, anche se Curt del Castell e Palazzo Rovelli per il momento rimarranno lì, così come sono. Ci chiediamo se il progetto della ‘nuova piazza’ Giovanni XXIII sia stato pensato in un’ottica integrata con lo sviluppo degli altri spazi” concludono gli esponenti di Progetto in Comune.

