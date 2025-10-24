Città

SARONNO/SARONNESE – Concerti, eventi della stagione, mercatini, castagnate e incontri dedicati alla cultura e al benessere: il fine settimana del 24, 25 e 26 ottobre porta con sé tante occasioni per vivere il territorio tra Saronno, Milano, e il saronnese.

Venerdì 24 ottobre

MILANO – Torna Cook Fest nel capoluogo lombardo: una tre giorni tra gusto, musica, parole e scienza al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, in via Olona 4. Informazioni dettagliate sul sito www.cookfest.it.

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione Le Stanze della Musica di via Padre Reina 14, concerto Jazz senza confini: la musica come linguaggio universale di pace. Informazioni sul sito www.lestanzedellamusica.org.

Sabato 25 ottobre

LAINATE – Dalle 8 alle 19, in viale Rimembranze, tornano Gli ambulanti di Forte dei Marmi: evento-mercato con abbigliamento, accessori e molto altro.

SARONNO – Dalle 10, in piazza Libertà, lo stand di Avis Comunale OdV sarà presente per la 27ª Castagnata Avisina.

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla Biblioteca civica di piazza A. Porro 19, La spaventosa caccia di Halloween: iniziativa di promozione alla lettura per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni sul sito www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Dalle 15.30, in piazza della Chiocchina, Itinerario Giuditta Pasta: i volontari dell’associazione Cantastorie guideranno alla scoperta di una delle personalità più importanti della storia saronnese. Informazioni su www.cantastoriesaronno.it.

SARONNO – Alle 15.30, in piazza Libertà, processione per le vie del centro cittadino presieduta da don Federico Bareggio in occasione della tradizionale Festa del Trasporto (nella foto una passata edizione).

Domenica 26 ottobre

CESANO MADERNO – Dalle 10.30, nell’Oasi Lipu di via Don Orione 43, evento di benessere con Il Respiro del Bosco. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].

LAINATE – Sul piazzale della chiesa di Barbaiana si terrà la Festa della Castagna, organizzata dai rioni. Il ricavato della vendita di castagne e polenta sarà devoluto a sostegno della Giornata Missionaria.

MILANO – Torna la seconda edizione della Mostra del Libro Antico e Raro, nella cornice storica di Villa Necchi Campiglio, in via Mozart 14, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Dettagli sul sito www.fondoambiente.it