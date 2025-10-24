Groane

CESATE – UBOLDO Il progetto “Ci credo – Crescere, Educarsi, Oltrepassare i propri limiti” è ufficialmente tra i vincitori del bando regionale “Giovani Smart – terza edizione”, promosso da Regione Lombardia per sostenere la partecipazione e il protagonismo giovanile.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Comunità pastorale San Paolo VI, la Polisportiva oratorio Cesate Asd, Officine musicali Aps – che cura anche il coordinamento del progetto – e Jonas Como Onlus, realtà specializzata nella prevenzione del disagio giovanile. Il progetto ha ottenuto 86 punti su 100, classificandosi al 37° posto su 340 proposte, un risultato che testimonia la capacità della rete cesatese di progettare in modo condiviso, valorizzando competenze ed esperienze diverse.

Finanziato con 50.000 euro (pari all’80% del valore complessivo), “Ci credo” si svilupperà per 18 mesi, fino alla primavera del 2027, con attività gratuite rivolte a giovani e giovani adulti tra i 15 e i 34 anni. L’obiettivo è offrire spazi di incontro, formazione e creatività all’interno degli oratori di Cesate, promuovendo partecipazione, crescita personale e relazioni positive.

Ogni partner contribuirà con un’azione specifica: la Comunità pastorale San Paolo VI rafforzerà la formazione degli animatori e le esperienze di volontariato rivolte alle fasce più fragili; Officine musicali Aps proporrà laboratori di musica d’insieme, videomaking e comunicazione digitale, sperimentando anche l’uso dell’intelligenza artificiale; la Polisportiva oratorio Cesate Asd realizzerà tornei e percorsi formativi per giovani allenatori e educatori, puntando su fair play e inclusione; Jonas Como Onlus attiverà uno sportello psicologico gratuito e gruppi di parola dedicati all’ascolto e al sostegno dei ragazzi.

“Ci credo è il frutto di un lavoro di squadra che unisce linguaggi diversi – educazione, sport, arte, ascolto – dentro un’unica visione: offrire ai giovani opportunità accessibili e continuative per crescere insieme alla loro comunità” spiega Dario Monticelli, presidente di Officine musicali Aps e coordinatore del progetto.

Con “Ci credo”, Cesate rinnova la propria vocazione educativa e si conferma una comunità capace di collaborare e guardare avanti, costruendo un futuro fondato su relazioni, creatività e responsabilità condivisa. Nelle prossime settimane saranno diffusi i dettagli delle iniziative e le modalità di partecipazione gratuita.

