Eventi

SARONNO – La città si prepara ad accogliere nuovamente l’amata rassegna “Cinema a merenda“, un appuntamento fisso che, grazie anche al sostegno del comune di Saronno e di Europc Cinemacs, promette divertimento e avventura per tutta la famiglia. La rassegna, che proseguirà fino a maggio 2026, si svolge su due giorni distinti: ogni sabato la proiezione è fissata alle 15 al cinema Silvio Pellico, mentre la domenica l’appuntamento si sposta alle 17.30 al nuovo cinema Prealpi. L’offerta si conferma particolarmente accessibile, includendo sia il film che la merenda al costo complessivo di soli 6.50 euro.

Il ciclo di proiezioni prende il via con un grande classico rivisitato: Biancaneve. Il film sarà proiettato sabato 25 ottobre al Silvio Pellico e domenica 26 ottobre al nuovo cinema Prealpi. La trama segue la giovane Biancaneve che, crescendo in un regno pacifico, viene costretta dalla matrigna a vivere come serva. Fuggendo nella foresta, incontra sette minatori, trova la forza per ribellarsi e deve affrontare avventure e pericoli, inclusa la mela avvelenata, con grande coraggio e determinazione.

A novembre, il divertimento continua con I Puffi – Il Film, in programma sabato 1 novembre e domenica 2 novembre. I piccoli personaggi blu, tornano per una nuova avventura musicale ricca di allegria, caos e imprevisti nella loro magica foresta.

L’8 e 9 novembre sarà la volta dell’atteso Un Film Minecraft: la pellicola narra di un gruppo di amici che si ritrova risucchiato nel mondo di Minecraft, esplorando l’Overworld, il Nether e l’End, vivendo avventure emozionanti e scoprendo il valore essenziale della cooperazione.

La prima parte del mese di novembre si chiude con Il Robot Selvaggio, film previsto per sabato 15 e domenica 16 novembre: la storia è quella commovente e poetica di un robot smarrito che, dopo un naufragio, impara a sopravvivere nella natura grazie all’amicizia con gli animali, scoprendo il valore della diversità e dell’affetto.

Il calendario prosegue nel tardo autunno con Dragon Trainer: l’eroe è Hiccup, un ragazzo emarginato ma ingegnoso, che trova e cura un drago ferito anziché eliminarlo, dando il via a un’avventura che ridefinisce completamente la relazione tra vichinghi e draghi. Le proiezioni sono fissate per sabato 22 novembre e domenica 23 novembre.

Dicembre porta in scena Troppo Cattivi 2, atteso per sabato 13 e domenica 14: in questo sequel del 2025, cinque anni dopo il primo film, la banda dei Troppo Cattivi cerca di mantenersi sulla retta via. Tuttavia, un nuovo caso li costringe nuovamente all’azione, sfidando criminali rivali e vecchie abitudini. Il gruppo, tra avventure, maschere e bugie, dovrà dimostrare se il loro cambiamento è autentico.

L’inizio del nuovo anno, il 2026, si apre con La Casa delle Bambole di Gabby il 10 gennaio e l’11 gennaio: questa produzione vede Gabby e i suoi amici intraprendere un viaggio magico all’interno della casa delle bambole, dove giochi, colori e mondi incantati prendono vita.

Tutte le proiezioni si terranno nelle due sale di Saronno: il cinema Silvio Pellico, situato in via S. Pellico, 4 (contatto telefonico: 02 99768085), e il nuovo Cinema Prealpi, in piazza Prealpi, 1 (contatto telefonico: 02 96248850). Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare il sito web www.cinemasaronno.it o inviare una mail a [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09