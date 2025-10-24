Città

SARONNO – Una tradizione che unisce fede e storia, quella della Festa del Trasporto del Crocifisso, che ogni anno, nella quarta domenica di ottobre, richiama in centro migliaia di fedeli. Le origini di questa solenne celebrazione risalgono al 1734, quando l’effigie lignea del Crocifisso fu portata in processione dall’antica chiesa di San Cristoforo fino alla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, dove è tuttora custodita nella navata sinistra. L’anno successivo, l’arcivescovo di Milano Filippo Visconti ne sancì ufficialmente l’istituzione come appuntamento religioso stabile per la comunità.

Il Crocifisso, una scultura del XVII secolo, venne donato nel 1731 dalle monache benedettine di Cernobbio alla confraternita saronnese di San Cristoforo, poiché troppo pesante per essere maneggiato da loro. Quando, nel 1783, l’imperatore Giuseppe II decretò la soppressione della chiesa, l’immagine sacra fu trasferita solennemente nella Prepositurale, dando vita a una devozione che dura da quasi tre secoli.

Da allora, la processione del Trasporto è diventata il cuore spirituale della città, accompagnata da esercizi religiosi, adorazione eucaristica e la messa solenne presieduta dal prevosto. Un momento rimasto nella memoria collettiva è quello del 1940, quando il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster incoronò il Crocifisso con una corona di spine d’oro, gesto che viene ripetuto ancora oggi al termine del corteo religioso.

Negli anni più recenti, la Festa del Trasporto continua a rinnovarsi nella tradizione: i percorsi sono stati adattati per garantire la sicurezza dei partecipanti e ogni edizione propone un tema di riflessione spirituale, come quello dedicato alla “speranza autentica” nel 2024. La processione, che parte da piazza Libertà e attraversa il centro storico, resta uno dei momenti più partecipati e identitari della vita religiosa saronnese.

