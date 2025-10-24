Saronnese

GERENZANO – Dopo la nuova sede del Corpo Musicale Santa Cecilia, il Comune si prepara a inaugurare un altro spazio dedicato alla cultura. L’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Pini ha illustrato i principali interventi in corso e quelli già completati, tracciando un bilancio delle opere realizzate e dei progetti futuri.

“Dopo la nuova sede del Corpo Musicale Santa Cecilia a breve avremo un nuovo spazio disponibile – spiega l’assessore –. Sono infatti terminati i lavori di sistemazione dei locali e del cortile di Palazzo Fagnani. L’intervento ha beneficiato di un contributo regionale di 230.000 euro e di un contributo di 80.000 euro attraverso il distretto del commercio (Did), a cui vanno aggiunti 100.000 euro di risorse comunali”.

“I locali al piano terra sono pronti per ospitare la nuova biblioteca che dovremmo riaprire prima di Natale. L’area cortilizia potrà servire in futuro per eventi o manifestazioni. Al suo interno metteremo la panchina letteraria che, insieme a quella musicale in piazza Alberto da Giussano e a quella delle fiabe in piazza XXV Aprile, costituiscono il tris di panchine artistiche di Gerenzano”.

Pini sottolinea anche la collaborazione con la cooperativa Scelag: “La ringrazio per la disponibilità. Stiamo valutando nuovi interventi per la riqualificazione delle facciate così da avere un nuovo polo culturale in centro al paese”22.

Ampio spazio anche agli interventi nei cimiteri e sugli impianti sportivi: “Come avevo preannunciato nel giornalino di giugno, sono partiti i lavori per il terzo e ultimo lotto del cimitero comunale. La spesa complessiva sostenuta è stata di 378.543 euro. Con questo intervento abbiamo completato quasi tutti i danni post grandinata. Mancano ormai solo i due impianti fotovoltaici (Municipio e scuola Clerici) e la velostazione. Fin da subito avevamo previsto che ci sarebbero voluti almeno due anni per sistemare tutto e non ci siamo sbagliati”.

L’assessore elenca poi i lavori finanziati con la variazione di bilancio di maggio: “Nuova recinzione e impianto antintrusione al Palazzetto dello sport per 35.000 euro; imbiancatura e sistemazione della parte superiore del Centro anziani e della sede della Pro Loco per 20.000 euro; nuovo impianto di irrigazione al campo da calcio di via Primo Maggio e rifacimento dell’impianto termoidraulico degli spogliatoi, oltre all’intaso specifico del campo sintetico di via Inglesina per 60.000 euro; sostituzione e ripristino della linea elettrica in via Inglesina per 30.000 euro”.

“Enel, Open Fiber e Fibercop hanno completato tutti i ripristini stradali per i lavori eseguiti nel 2024 – aggiunge Pini –. Purtroppo in questi ultimi anni le strade di tutti i comuni sono state “massacrate” dai continui tagli stradali, comunque necessari per l’adeguamento tecnologico del territorio”.

Infine, una panoramica sulle asfaltature e sulle difficoltà di personale: “Abbiamo iniziato con l’asfaltatura del primo pezzo di via Padania e in seguito faremo il primo tratto di via Colombo. Inoltre abbiamo a disposizione circa 150.000 euro per asfaltature primaverili da fare in via Clerici, Ghirimoldi e Risorgimento. Purtroppo anche l’ultimo concorso di settembre, il quinto in due anni, non ha portato a nessuna assunzione. L’Ufficio tecnico rimane in sofferenza, un problema che accomuna diversi comuni, ma nonostante ciò siamo riusciti a partecipare a un bando per la sostituzione dei serramenti presso la scuola Clerici”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09