Cronaca

GERENZANO – Un finto tecnico dell’acqua ha messo a segno una truffa ai danni di un anziano, convincendolo a nascondere denaro e gioielli nel freezer con la scusa di proteggerli durante una “verifica” agli impianti. L’uomo si è poi impossessato dei beni ed è fuggito.

L’episodio è avvenuto l’altra mattina in via Ugo Foscolo a Gerenzano, e ricalca uno schema purtroppo già visto nella zona, dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi casi di truffe porta a porta. Ancora una volta i malviventi si sono spacciati per tecnici dell’acquedotto, approfittando della buona fede di persone anziane e sole.

Le forze dell’ordine invitano a non fare entrare sconosciuti in casa e a verificare sempre l’identità di chi si presenta come addetto di servizi pubblici.

24102025