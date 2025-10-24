Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 23 ottobre, spiccano un episodio di tensione nel centro di Saronno, la conferma della realizzazione di una nuova rotonda a Solaro e un curioso avvistamento di pappagalli a Uboldo diventato virale. Ampio interesse anche per il reportage fotografico sull’ex macello e per le polemiche sulla sicurezza in stazione.

Un acceso diverbio in un negozio tra corso Italia e piazza Libertà ha causato danni a una vetrina, attirando l’attenzione dei passanti e l’intervento delle forze dell’ordine.

La Regione Lombardia ha dato il via libera alla costruzione di una nuova rotonda tra corso Europa e la Saronno-Monza a Solaro, per migliorare la viabilità della zona.

Un reportage fotografico ha riportato l’attenzione sull’ex macello di Saronno, tra memorie storiche, graffiti e segni evidenti di abbandono.

A Uboldo, una ventina di pappagalli verdi appollaiati su un cancello ha sorpreso i residenti e fatto rapidamente il giro dei social.

Lorenzo Azzi ha commentato positivamente l’arrivo della Polfer a Saronno, sottolineando però che il merito non sarebbe della sindaca Pagani.

