Ieri su ilSaronno: ladro danneggia vetrina in centro, rotonda in arrivo e pappagalli virali sui social
24 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 23 ottobre, spiccano un episodio di tensione nel centro di Saronno, la conferma della realizzazione di una nuova rotonda a Solaro e un curioso avvistamento di pappagalli a Uboldo diventato virale. Ampio interesse anche per il reportage fotografico sull’ex macello e per le polemiche sulla sicurezza in stazione.
Un acceso diverbio in un negozio tra corso Italia e piazza Libertà ha causato danni a una vetrina, attirando l’attenzione dei passanti e l’intervento delle forze dell’ordine.
Saronno, tensione in centro: lite in negozio e vetrina danneggiata tra corso Italia e piazza Libertà
La Regione Lombardia ha dato il via libera alla costruzione di una nuova rotonda tra corso Europa e la Saronno-Monza a Solaro, per migliorare la viabilità della zona.
Rotonda sulla Saronno-Monza in corso Europa a Solaro, arriva l’ok di Regione Lombardia
Un reportage fotografico ha riportato l’attenzione sull’ex macello di Saronno, tra memorie storiche, graffiti e segni evidenti di abbandono.
Su Facebook “I luoghi dell’abbandono” svelano l’ex macello di Saronno: 80 scatti tra storia, graffiti e degrado
A Uboldo, una ventina di pappagalli verdi appollaiati su un cancello ha sorpreso i residenti e fatto rapidamente il giro dei social.
Uboldo: una ventina di pappagalli verdi sul cancello, la foto fa il giro dei social
Lorenzo Azzi ha commentato positivamente l’arrivo della Polfer a Saronno, sottolineando però che il merito non sarebbe della sindaca Pagani.
Polfer a Saronno, Lorenzo Azzi: “Finalmente una buona notizia, non grazie alla sindaca Pagani”
