SARONNO – Sabato 25 ottobre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di deboli piogge soprattutto nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno contenute, con valori minimi attorno ai 12°C e massime che non supereranno i 16°C.

Durante la mattinata il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, ma con bassa probabilità di precipitazioni. A partire dal primo pomeriggio, è atteso un peggioramento con locali piovaschi, più probabili tra le ore centrali e la serata. I venti saranno deboli, orientati principalmente dai quadranti orientali, con qualche rinforzo temporaneo.

L’umidità si manterrà su livelli medio-alti, contribuendo a una sensazione di clima umido e piuttosto autunnale. Non si segnalano fenomeni intensi o allertamenti particolari, ma il tempo resterà instabile per tutta la giornata.

In Lombardia, la situazione sarà simile: nuvolosità diffusa su gran parte del territorio regionale e piogge sparse, più insistenti nella fascia prealpina e in pianura. Le temperature risulteranno stabili o in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

