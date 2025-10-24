Comasco

MOZZATE – Torna domenica 26 ottobre la “Fiera dei Libri e degli Scrittori Indipendenti – GoodBooks”, l’appuntamento dedicato al mondo dell’autopubblicazione e degli autori che scelgono di essere editori di sé stessi. L’evento, organizzato dal Comune di Mozzate in collaborazione con GoodBooks, si terrà alla scuola primaria Luigi Castiglioni di piazzale Trattati di Roma, con ingresso libero dalle 10 alle 18.

Giunta alla seconda edizione, la fiera riunirà scrittrici e scrittori provenienti da tutta Italia, affiancati da illustratori, fumettisti, editor e professionisti della filiera del libro, tutti rigorosamente in self publishing. Durante la giornata sono previste dieci presentazioni di libri, laboratori e workshop per bambini e adulti, oltre a momenti musicali curati dall’associazione Bandalarga.

Il programma si aprirà alle 10 con l’inaugurazione ufficiale e il saluto delle autorità, seguita dalla pedalata ecologica Landoni Dino e Milani Carlo, organizzata da Lario Scorte in collaborazione con Piedibus Mozzate e il Comitato Genitori. Alle 14,30 prenderanno il via i laboratori e, nel pomeriggio, la tradizionale castagnata con il gruppo Alpini di Mozzate. La giornata si concluderà alle 16,30 con la premiazione del contest artistico GB Junior.

Per l’intera durata dell’evento sarà attivo un punto ristoro gestito dal Comitato Genitori Mozzate Aps, aperto a tutto il pubblico.

Tutte le informazioni e l’elenco completo degli espositori sono disponibili sul sito ufficiale della fiera GoodBooks – Fiera dei libri e degli scrittori indipendenti.

