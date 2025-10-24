Città

SARONNO – “Il Comune lo inviterà a Saronno per un altro momento”. L’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio l’aveva detto chiudendo la polemica sul “presunto boicottaggio” di Enzo Iacchetti e dalle parole è presto passata ai fatti.

Lunedì 3 novembre, alle 21, al Cinema Prealpi dove Enzo Iacchetti sarà ospite di Saronno per presentare il suo ultimo libro “25 minuti di felicità – senza mai perdere la malinconia”.

Il caso era nato dopo alcune dichiarazioni dell’attore e conduttore televisivo nella trasmissione È sempre Cartabianca su Rete Quattro, dove Iacchetti aveva espresso posizioni critiche verso Israele a sostegno della causa palestinese, ricevendo poi minacce e polemiche. In un incontor pubblico in provincia di Varese Iacchetti aveva detto che non avrebbe fatto la presentazione del suo libro a Saronno perchè il Comune aveva ritirato il patrocinio. Si era anche detto disponibile a venire con i libri davanti al Municipio. “E’ stato solo un cortocircuito comunicativo – aveva spiegato Proserpio –l’evento in programma in Villa Gianetti è stato annullato dagli organizzatori, l’associazione 21047 e la libreria Mondadori, prima ancora che il patrocinio venisse concesso. “Non c’è stata alcuna volontà di penalizzare l’autore – precisa l’assessore –. Anzi, lo inviteremo personalmente a Saronno per presentare la sua opera”.

E così è stato tanto Iacchetti arriverà in città per presentare il suo libro che “ci accompagna in un viaggio nel tempo attraverso tutti i minuti felici: quelli che, se sappiamo riconoscerli e proteggerli, nessuno potrà toglierci”

All’inizio di questa storia c’è un papà che fa il ciabattino e che sogna per suo figlio una vita da ragioniere. Ma quando cresci in riva al lago Maggiore, i sogni nati nella tua testa rimbalzano contro la montagna e ti tornano dritti in faccia senza lasciarti più: è così che quel figlio, che si chiama Vincenzo, decide che invece imparerà a tutti i costi a suonare la chitarra. E ci riesce, tanto che qualche anno dopo parte verso Milano con la sua R4 per esibirsi sul palco del Derby insieme ad artisti che faranno la storia dello spettacolo italiano. E anche quando la vita lo costringe a lavorare come cameriere per far quadrare i conti non si arrende, continua a giocare con la musica e le parole fino a due eventi che cambiano per sempre il corso delle cose: l’invito come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e la telefonata con cui Antonio Ricci gli propone di condurre insieme a Ezio Greggio un telegiornale satirico destinato a diventare amatissimo: Striscia la notizia. L’infanzia lacustre; la scoperta della musica e del teatro; le grandi passioni, dalla politica (sempre dalla parte dei più deboli) alle donne amate e sognate; gli amici che deludono e quelli più fedeli (incluso l’amatissimo cane Lucino); e la televisione, con le sue luci e le sue ombre. Con il timbro irriverente che lo contraddistingue, Enzo Iacchetti scrive un’autobiografia sincera, quella di un uomo che ha fatto ridere milioni di persone proprio perché, come i comici più grandi, conosce bene il sapore della malinconia e sa che per sconfiggerla ci vuole tanta leggerezza quanta intelligenza.

L’evento è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sarà possibile acquistare il libro all’inizio della serata per il firma-copie al termine dell’evento.

