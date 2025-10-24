Comasco

SARONNO – Ripreso mentre imbrattava un vagone, un 43enne di Saronno è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per resistenza a pubblico ufficiale e invasione di terreni ed edifici, in concorso con altre persone ancora da identificare.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso nella notte appena trascorsa mentre, insieme ad altri due complici vestiti di nero e con il volto coperto da cappucci, stava imbrattando con vernice spray un convoglio ferroviario Trenord fermo alla stazione di Como Camerlata.

A dare l’allarme, poco dopo l’una e mezza, è stata la centrale operativa della Questura di Como, allertata dal Posto di Polizia Ferroviaria di Milano Centrale dopo che le telecamere di sorveglianza della società di vigilanza avevano ripreso i tre uomini in azione.

Sul posto è immediatamente intervenuta una volante della Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti, il gruppo ha tentato di fuggire attraverso i binari, ma uno dei tre, il 43enne saronnese, è stato fermato dopo un breve inseguimento. Gli altri sono riusciti a far perdere le proprie tracce e sono ora ricercati.

Il materiale utilizzato per l’imbrattamento, tra cui diverse bombolette di vernice spray, è stato sequestrato. Proseguono le indagini per identificare i complici e quantificare i danni subiti dal convoglio Trenord.

