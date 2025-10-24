Città

SARONNO – Sarà don Federico Bareggi a presiedere la tradizionale processione del Trasporto del Crocifisso, in programma domenica 26 ottobre per le vie del centro cittadino. L’appuntamento rappresenta il momento più atteso della Festa del Trasporto, che da quasi tre secoli unisce fede, storia e tradizione nella comunità saronnese.

La Festa del Trasporto di Saronno nasce nel 1734, anno in cui fu istituita la processione per portare in trionfo il Crocifisso ligneo, simbolo della città, trasportato dall’antica chiesa di San Cristoforo alla chiesa Prepositurale dove tuttora è conservato. Questa celebrazione religiosa, che si tiene la quarta domenica di ottobre, è una delle più sentite dalla comunità locale e rappresenta un momento di grande devozione e partecipazione popolare. La festa include esercizi spirituali, adorazione eucaristica e culmina con la solenne processione per le vie del centro storico, seguita dall’incoronazione del Crocifisso e dalla partecipazione di fedeli e autorità civili e religiose.

Il programma entra oggi, venerdì 24 ottobre, nel vivo con le Giornate eucaristiche e le adorazioni nelle sei parrocchie cittadine, che proseguiranno anche sabato 25. Sempre sabato, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, si terranno due celebrazioni: alle 16 la messa con l’unzione dei malati e alle 18 la messa con l’incoronazione del Crocifisso.

Domenica 26 ottobre si terrà alle 10 la messa solenne, seguita nel pomeriggio, alle 15.30, dalla processione con il Crocifisso per le vie del centro cittadino, con partenza da piazza Libertà e presieduta da don Federico Bareggi.

Le celebrazioni si concluderanno lunedì 27 ottobre con la messa delle 10.30, dedicata ai sacerdoti nativi di Saronno e a quelli che qui hanno vissuto alcuni anni di ministero.

La Festa del Trasporto è organizzata dalla Comunità pastorale Crocifisso Risorto con il patrocinio del Comune di Saronno, e rimane uno dei momenti più intensi e identitari della vita religiosa cittadina.

