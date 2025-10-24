Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della segreteria regionale Cse Flpl a firma Sergio Bazzea in merito alle ultime prese di posizioni sulla polizia locale e indirizzata dalla Lega di Saronno e anche alla deputata europea Silvia Sardone.

Ci troviamo nostro malgrado nella necessità di intervenire nuovamente e a distanza di pochi giorni in difesa della categoria a fronte dell’ennesimo attacco perpetrato da un esponente della politica locale, che evidentemente non avendo più solide argomentazioni non ha esitato a strumentalizzare il ruolo della polizia locale di Saronno per alimentare la bagarre a cui siamo ormai abituati ad assistere, oltre che da dipendenti di questa Amministrazione, anche come cittadini.

Prendendo spunto dalla terminologia utilizzata dal segretario Angelo Veronesi, è opportuno evidenziare come la polizia locale di Saronno operi quotidianamente nell’interesse della collettività in tutte le materie di intervento deputategli dalle leggi vigenti: gestione della circolazione stradale, prevenzione e repressione delle violazioni di natura amministrativa e penale, compreso il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con l’ausilio talvolta persino di un’unita cinofila!

A tal proposito questa organizzazione sindacale si rende disponibile ad illustrare in separata sede gli esiti di suddette attività, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, annoverano nel solo anno corrente: 1 arresto in flagranza, 30 denunce a piede libero, il sequestro di circa 300 grammi di sostanze stupefacenti e 29 provvedimenti di daspo urbano.

Forse sarebbe più efficace che la politica locale si interrogasse su come può attivamente adoperarsi per ausiliare gli agenti e i funzionari della polizia locale nel rendere ancora più incisivo e proficuo il loro lavoro.

Questa organizzazione sindacale ritiene pertanto irricevibili, in quanto in alcun modo corrispondenti al vero, illazioni e qualsivoglia commenti denigratori sull’operato di quelle donne e uomini che con abnegazione svolgono il proprio servizio a favore della cittadinanza, e rimane alquanto perplessa nel constatare che queste provengano proprio da una compagine politica che storicamente ha sempre fatto della “questione sicurezza” una delle proprie mission.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09