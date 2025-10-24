SARONNO – Il ricordo dei suoi gol è ancora vivo nella memoria dei saronnesi, ma ora si potranno scoprire anche le sue performance da attore. L’ex bomber dell’Fbc Saronno Daniele Giulietti, amatissimo dai tifosi biancocelesti per le stagioni disputate con la maglia del club, torna alla ribalta in una veste del tutto diversa: quella di protagonista nel film Secondo Tempo di Fabio Bastianello, disponibile da martedì 21 ottobre su Prime Video.

Giulietti, che in campo aveva abituato il pubblico del Colombo Gianetti a grinta e determinazione, porta la stessa intensità anche sul set. In Secondo Tempo interpreta uno dei personaggi principali di un’opera che ha fatto storia nel cinema indipendente italiano per la sua realizzazione unica: 105 minuti di un solo piano sequenza, senza tagli né interruzioni. Una sfida tecnica e narrativa che, al momento della sua uscita nel 2010, fece parlare di sé alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e conquistò la critica per il coraggio della regia.

Il film segue in tempo reale la storia di un agente infiltrato tra gli ultras, costringendo lo spettatore a vivere ogni istante senza filtri, immerso nel confine sfumato tra legalità e violenza. Accanto a Giulietti, nel cast compare anche Beppe Convertini in un ruolo drammatico, lontano dalle sue abituali interpretazioni televisive.

Premiato dal pubblico al Movie 2.0 Festival con oltre il 50% delle preferenze, Secondo Tempo è diventato negli anni un piccolo cult, cercato e discusso tra forum e community di appassionati di cinema d’autore. Dopo una distribuzione inizialmente limitata, il film torna ora alla portata di tutti grazie alla disponibilità in chiaro su Amazon Prime Video.

Per i tifosi saronnesi sarà un modo speciale per ritrovare Daniele Giulietti, protagonista di tante emozioni in campo e ora interprete di un cinema senza compromessi. Come ha raccontato il regista Fabio Bastianello, già autore di Milano in the Cage – The Movie e del recente Stalker, sei sempre con me, premiato a Venezia: “Non volevo raccontare una storia, ma farla vivere allo spettatore, senza giudizi né interruzioni.”

Un film da vedere — e per i saronnesi, anche un motivo d’orgoglio.