Saronno Softball U16 si aggiudica il Torneo Internazionale “Piccole Stelle”
24 Ottobre 2025
SARONNO – Grande affermazione per il Saronno Softball U16, che ha conquistato, in casa, il 5° Torneo Internazionale “Piccole Stelle” superando in finale la nazionale italiana U13 con il punteggio di 4-2.
Una vittoria di prestigio per le giovani saronnesi, protagoniste di un fine settimana di alto livello contro alcune tra le migliori formazioni giovanili italiane ed europee. La finale, combattuta e spettacolare, ha confermato il valore tecnico e la coesione del gruppo guidato dallo staff del Saronno Softball Baseball, una delle realtà più solide del panorama nazionale. L’evento si è tenuto nei giorni scorsi.
La classifica finale del torneo è la seguente:
-
Saronno Softball Baseball
-
Team Italia U13
-
PortaMortara Novara Baseball & Softball
-
Dutch Sunshines U13
-
SaBaT Praha
-
Gruppo Oltretorrente
Un successo che chiude nel migliore dei modi la stagione del settore giovanile saronnese, confermando la qualità del lavoro svolto sul campo e l’attenzione della società alla crescita delle nuove generazioni di atlete.
(foto di squadra per il Saronno softball under 16, vincitore del torneo)