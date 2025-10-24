Softball

SARONNO – Grande affermazione per il Saronno Softball U16, che ha conquistato, in casa, il 5° Torneo Internazionale “Piccole Stelle” superando in finale la nazionale italiana U13 con il punteggio di 4-2.

Una vittoria di prestigio per le giovani saronnesi, protagoniste di un fine settimana di alto livello contro alcune tra le migliori formazioni giovanili italiane ed europee. La finale, combattuta e spettacolare, ha confermato il valore tecnico e la coesione del gruppo guidato dallo staff del Saronno Softball Baseball, una delle realtà più solide del panorama nazionale. L’evento si è tenuto nei giorni scorsi.

La classifica finale del torneo è la seguente:

Saronno Softball Baseball Team Italia U13 PortaMortara Novara Baseball & Softball Dutch Sunshines U13 SaBaT Praha Gruppo Oltretorrente

Un successo che chiude nel migliore dei modi la stagione del settore giovanile saronnese, confermando la qualità del lavoro svolto sul campo e l’attenzione della società alla crescita delle nuove generazioni di atlete.

(foto di squadra per il Saronno softball under 16, vincitore del torneo)