SARONNO – Un televisore abbandonato nel torrente Lura, all’altezza del ponticello di via Marx: è la scena immortalata da un cittadino che ha pubblicato la foto sui social, denunciando l’ennesimo gesto di inciviltà ai danni dell’ambiente. “Ho visto un televisore buttato nel Lura… entrando dal ponticello di via Marx, guardando sulla sinistra. Oggi ho scattato la foto dal ponticello di legno. Lì ci sono le telecamere… spero abbiano ripreso chi l’ha buttato lì” dice il cittadino.

L’immagine mostra chiaramente l’apparecchio incastrato tra la vegetazione lungo il tratto saronnese del torrente. Un episodio che purtroppo non rappresenta una novità, dato che negli anni non sono mancati casi di scarichi abusivi di rifiuti nel Lura, da elettrodomestici a materiali edilizi, fino a ingombranti di ogni tipo. Nonostante gli sforzi di monitoraggio e le telecamere di sorveglianza installate in diversi punti del parco, episodi come questo continuano a ripetersi. Il gesto ha suscitato indignazione tra i cittadini, che chiedono maggiore attenzione e controlli più severi per tutelare un’area naturalistica importante e simbolica per la città.

Il tratto del Lura tra via Marx e pure alcune aree del quartiere Matteotti, da tempo oggetto di segnalazioni, rientra tra le zone su cui il Comune e il Parco del Lura hanno intensificato gli interventi di pulizia e recupero ambientale. Ma, come ricordano gli stessi cittadini, “la prima vera difesa del nostro ambiente resta il senso civico di chi lo vive ogni giorno”.

(foto: particolare della immagine comparsa sui social)

24102025