Città

SARONNO – In occasione della Festa del Trasporto del Crocifisso, una delle celebrazioni religiose più sentite in città, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire il corretto svolgimento della processione e la sicurezza dei partecipanti.

Dalle 13 alle 17.30 sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in diverse vie del centro: piazza Libertà, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, via Verdi e nel tratto di via San Giuseppe compreso tra via Verdi e via Carcano.

Dalle 14 alle 17.30 scatterà invece il divieto di transito veicolare nelle stesse vie, oltre che in corso Italia e nelle strade limitrofe. Il provvedimento riguarderà l’intera zona a traffico limitato, inclusi i residenti e gli aventi diritto, per consentire il passaggio della tradizionale processione del Crocifisso.

Inoltre, tra le 9 e le 18.30, in via Leopardi (nel tratto compreso tra via Antici e piazza Libertà) saranno vietati sia il transito sia la sosta, sempre con rimozione forzata. Da tale divieto sono esclusi i mezzi dell’Unitalsi, i veicoli al servizio di persone con disabilità e quelli utilizzati dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo per le funzioni religiose.

