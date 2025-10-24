Cronaca

SOLARO – Due donne sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Saronno-Monza. Lo scontro, che ha coinvolto due auto, si è verificato lungo la Sp ex Ss527, provocando rallentamenti e la momentanea chiusura parziale della carreggiata per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, i vigili del fuoco di Varese e i mezzi inviati da Areu: due ambulanze e un’automedica. Le ferite, due donne di 60 e 70 anni, sono state soccorse e trasferite negli ospedali di Saronno e Milano Niguarda. I rilievi per la ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai militari, che hanno anche gestito la viabilità durante le operazioni.

La giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa per i soccorritori a Solaro: poche ore prima, infatti, si era verificato un altro incidente in via Roma, dove un uomo di 60 anni era stato investito da un’auto. L’intervento, scattato intorno alle 8,30, ha visto l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Rho e di un’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

