TRADATE – L’amministrazione comunale, come ricolrda il vicesindaco Franco Accordino, ha approvato l’emissione dei nuovi bandi destinati alle famiglie tradatesi per ottenere contributi economici a sostegno della frequenza dei centri estivi e dei servizi di doposcuola.

Le domande dovranno essere presentate entro il 17 novembre attraverso la piattaforma online tradatewelfare.it.

I contributi saranno concessi in base alla situazione economica del nucleo familiare, secondo le seguenti soglie Isee:

fino a 20.000 euro per i contributi relativi ai centri estivi ;

fino a 40.000 euro per i contributi relativi ai doposcuola.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di sostenere le famiglie nel conciliare i tempi di lavoro e di cura dei figli, favorendo l’accesso a servizi educativi e ricreativi di qualità.

(foto archivio)

23102025