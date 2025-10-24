iltra2

TRADATE – Un pomeriggio dedicato alla salute e alla prevenzione. L’Asst Sette Laghi, in collaborazione con Ats Insubria, promuove una giornata di screening gratuito per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Tradate e rilanciato sui social vicesindaco Franco Accordino, è rivolta alle donne appartenenti alla fascia d’età prevista dal programma regionale di prevenzione. Sarà possibile effettuare gratuitamente Pap test e HPV DNA test, strumenti fondamentali per una diagnosi precoce.

Le prestazioni saranno erogate mercoledì 30 ottobre, dalle 16 alle 20, presso il Consultorio familiare di via Gradisca 16. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero telefonico 3333323168, attivo dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 15.30, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un’iniziativa importante, che si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e tutela della salute femminile, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso servizi accessibili e gratuiti per tutte le cittadine.

(foto archivio: la Casa di comunità di Tradate)

