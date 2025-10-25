Basket

SARONNO – È tutto pronto per una grande serata di basket al PalaRonchi di via Colombo: questa sera, sabato, con inizio alle 21, la Robur Saronno affronta la Sangiorgese nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale maschile.

La sfida promette spettacolo: la Sangiorgese arriva a Saronno da capolista imbattuta, mentre la squadra di coach Luca Ansaloni cercherà di riscattarsi dopo un avvio di stagione altalenante ma complessivamente positiva e promettente (due vittorie e due sconfitte finora), puntando sul fattore campo e sul calore del pubblico.

L’invito della società è a riempire il palasport del centro giovanile monsignor Ugo Ronchi, per sostenere i biancoblù in un match che si annuncia intenso e combattuto.

In biglietteria sarà disponibile il giornalino pre-partita, con la presentazione dell’incontro e un contributo speciale firmato da Gabriele Manno, che racconta un pezzo della storia della Robur. Appuntamento quindi stasera al PalaRonchi per vivere insieme un’altra emozionante pagina di basket cittadino.

(foto Bellini: Robur in azione di gioco)

