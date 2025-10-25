Sport

SARONNO – La quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale è un grande banco di prova per la Robur Saronno che ospita al PalaRonchi l’imbattuta capolista Sangiorgese.

Inizio molto complicato con gli ospiti che vanno sul 12-4 nei primi cinque minuti, coach Ansaloni è costretto al timeout. La Robur rientra in gara ma Tosetti segna a ripetizione, alla sirena è 13-22.

Il secondo quarto è un festival di canestri per i biancoazzurri. Attacco arioso e consistente, con Sangio che invece fatica a metterla dentro. Il vantaggio accumulato nel primo tempino viene pian piano rosicchiato, Molteni spara una bomba sensazionale per il sorpasso a 3’45’’ (30-29) e il PalaRonchi alza il volume. L’eccellente assolo di Colombo (7 punti in poco piu di un minuto) permette alla Robur di allungare, i liberi agli sgoccioli di Presotto fissano il punteggio sul 41-36.

Nel terzo quarto gli ospiti non mollano la presa e pareggiano i conti con Sakalas. È un bel testa a testa, Sangio riesce a staccare di poco ma Saronno è in corsa. Tripla di Redaelli e tiro libero di Pellegrini per riacciuffare il pareggio, l’ultimo canestro prima del quarto quarto è peró di Testa che fa 54-56.

Ultimi dieci minuti, la squadra di coach Zambelli trova tiri puliti ma li sbaglia mentre la Robur con cuore e concentrazione mette la freccia (62-58) e costringe Sangio al timeout a 6’40’’. Un minuto più tardi, l’episodio che cambia l’inerzia della gara : Presotto viene sanzionato in maniera molto dubbia per un fallo antisportivo. È il secondo della sua partita e viene espulso. Sono due liberi, anzi tre visto il fallo tecnico fischiato per proteste, e possesso per gli ospiti, tra le proteste dei tifosi di casa. La capolista torna in parità e la tripla di Picarelli fa 64-67, timeout per Saronno. Pellegrini da tre fa di nuovo pari ma quattro punti in fila di Sangio nel giro di dieci secondi indirizzano l’esito del match a poco piu di tre minuti dal termine. La Robur ci prova sino all’ultimo con Negri e Molteni ma il sangue freddo degli ospiti permette loro di gestire il minimo vantaggio sino alla sirena finale. Finisce 71-77 in favore della Sangiorgese.

Un grande peccato per Saronno. Una partita, come da pronostico, dall’alto tasso di difficoltà, affrontata comunque con un ottimo spirito e con qualità contro una delle super favorite per il campionato. Pesano a conti fatti i rimbalzi (33 contro 42) e qualche momento che poteva essere gestito meglio, ma la prestazione è comunque molto positiva, considerando anche l’assenza pesante di Acunzo. Tenere testa e spaventare un avversario così valido non è da tutti. C’è tempo per rifarsi, settimana prossima si gioca ancora in casa contro l’O.S.A. Milano.

Panceri 0, Pellegrini 14, Molteni 11, Negri 8, Ventura 3, Casian 3, Pavese 0, Presotto 11, Redaelli 10, Colombo 9, Fioravanti 2, Gualdi N.E.