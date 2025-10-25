Calcio

LEGNANO – Cresce l’attesa per la sfida di domenica allo stadio Giovanni Mari, dove il Legnano ospiterà l’Fbc Saronno in una partita di alta classifica del girone A di Eccellenza. Entrambe le formazioni puntano ai playoff e si presentano al confronto determinate a restare nel gruppo di testa. L’occasione sarà anche un momento di festa e di memoria sportiva: poco prima del calcio d’inizio, la società lilla, guidata dal presidente Sergio Zoppi, renderà omaggio a una figura storica del calcio legnanese, Luigi Cappelletti.

Classe 1947, Cappelletti ha vestito la maglia del Legnano negli anni Ottanta distinguendosi per serietà e carisma nel ruolo di libero. Dopo il ritiro ha ricoperto ruoli dirigenziali, fino a quello di direttore tecnico, contribuendo alla crescita della società con competenza e passione.

Un volto noto anche agli sportivi saronnesi: negli anni della Serie C dell’Fbc Saronno, Cappelletti era spesso presente allo stadio saronnese per seguire le partite, mostrando sempre simpatia, professionalità e un sincero legame con l’ambiente calcistico locale. Era amico del compianto direttore sportivo saronnese Piernagelo Faroci, figura molto stimata nel panorama sportivo di quegli anni. Con questa premiazione, l’Ac Legnano ha voluto esprimere riconoscenza a una “nuova vecchia gloria lilla”, simbolo dei valori sportivi e umani che da sempre contraddistinguono la tradizione calcistica legnanese.

La cerimonia si terrà poco prima del fischio d’inizio, previsto per le 14.30, con la cornice di un pubblico numeroso e appassionato.

(foto archivio: una sfida fra le due squadre di alcuni anni fa)

