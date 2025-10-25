Calcio Primavera 2, il Como non passa col Renate
25 Ottobre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Alla sesta giornata il campionato di calcio Primavera 2 e l’anticipo del sabato mattina, inizio alle 11, allo stadio di Caronno Pertusella non ha portato molto bene alla capolista Como, bloccata sullo 0-0 dal Renate penultimo della graduatoria.
La cronaca – Poche le occasioni nel primo tempo, al 7′ Bonsignori passa a Oldestam appostato in area ma sulla sua conclusione salva Arioli quasi sulla linea, respingendo a porta vuota. Poi non succede molto sino al 46′ quando Bonsignori spara alle stelle da buona posizione.
Nel secondo tempo al 12′ Martinez ci prova con un tiro dalla distanza, il portiere ospite smanaccia alzando sopra la traversa. Il Como tenta di rendersi pericoloso con maggiore convinzione, al 20′ sgroppata in area di Merzsargs che termina a terra ma l’arbitro non ravvisa gli estremi del rigore, al 25′ si fa vedere in attracco il Renate ma il tiro di Pietropoli è facile preda di Menke, al 35′ sull’altro fronte bello slalom in area di Clementi ma il tiro non c’entra la porta, nel finale qualche mischia davanti al portiere brianzolo Zappa ma il risultato non si sblocca.
Como-Renate 0-0
COMO 1907: Menke, Oldenstam, Bulgheroni, De Paoli, Burlacu, Traballi, Bonsignori, Papaccioli (C), Mezsargs, Simonetta, Da Silva. A disposizione Manzi, Bosze, Grilli, Epifani, Candido, Andrealli, Pisati, Mazzara, Clementi, Amadio, Martinez. All. Buzzeogoli Daniele.
RENATE: Zappa, La Ruffa, Arioli, Falcone, Viganò, Stagi, Pozzi, Deviardi (C), Carta, Gorn, Guidi. A disposizione Alfieri, Nechita, Lo Re, Signore, Leoni, Guerra, Fortunato, Caporuzza, Pietropoli, Mapelli, Valerin, Martinazzi. All. Boscolo Christian.
Arbitro: Comito di Messina (Pedrizzani di Legnano e Cantile di Treviglio).
25102025